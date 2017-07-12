Школьные автобусы возьмут под онлайн-контрольСегодня в 08:55
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Ради безопасности детей.
За школьными автобусами устроят тотальную онлайн-слежку. Их маршруты, местонахождение и техническое состояние должны будут отражаться в единой открытой базе данных. В нее же планируется вносить данные водителей такого транспорта - шоферский стаж и информацию о полученных ими штрафах, передает "Уралинформбюро".
Данную инициативу одобрил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов. "На мой взгляд, целесообразно повышение контроля. Причем не только со стороны ГИБДД, но и со стороны любого заинтересованного лица, например, учителя или родителя. Поэтому инициатива по созданию единой открытой системы онлайн-мониторинга автобусов, перевозящих детей, с занесением каждой конкретной перевозки в реестр, хороша. Там будет фиксироваться время перевозки, место, маршрут и так далее", - цитируют его "Известия".
Теперь предложение должны рассмотреть на Госсовете по безопасности дорожного движения, заседание которого состоится до конца сентября.
Масштабных финансовых вложений не потребуется - в России все автобусы оснащаются системой ГЛОНАСС, поэтому нужно будет только расширить доступ к открытым данным со спутника.
Стоит отметить, что число жертв среди юных пассажиров автотранспорта в январе-мае 2017 года на 23% превысило аналогичный показатель прошлого года. Самый значительный рост - 87% - отмечен в Уральском федеральном округе.
Одна из последних страшных аварий произошла 4 декабря 2016 года в Югре. На 926 километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. Автобус, перевозивший детскую сборную по акробатике из Нефтеюганска, задел встречный грузовик и врезался в другой большегруз. Погибли 11 воспитанников спортшколы и их тренер.
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