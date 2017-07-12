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Июнь-2017 взял второе место среди самых жарких месяцев в историиСегодня в 09:10

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Россия выбилась из тенденции.

Июнь 2017 года занял второе место среди самых жарких месяцев в истории, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). До этого за время систематических научных наблюдений эксперты фиксировали самые высокие температурные показатели в июне 2016 года, передает "Уралинформбюро".

На Пиренейском полуострове из-за аномальной жары полыхали пожары. Из Португалии волны тепла переместились на юго-восток, в Балканы и Средиземноморский район. Столбик термометра поднимался выше 40 градусов. Это сопровождалось сильными ветрами, ливнями и наводнениями.

Температуры выше средних значений наблюдались в Марокко, на севере Алжира, в большинстве районов Южной Америки, в прибрежной полосе Антарктиды. В Ираке и Кувейте температура превысила 50 градусов. На юго-западе США столбик термометра поднимался до 51,7 градуса. В Австралии июнь стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений: в стране выпало на 62% меньше осадков, чем обычно.

Из общей тенденции выбилась Россия. В Москве июнь стал самым холодным за последние 14 лет, передает "Уралинформбюро". За последние два дня летнего месяца в стране выпало 185% от среднемесячной нормы осадков.

Эксперты прогнозируют, что в первой половине июля волны тепла не отпустят территорию от Италии и Балкан до Кавказа и Ближнего Востока. Средняя температура там будет на 3 градуса выше нормы и превысит 40 градусов.

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