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Россиян пересчитают по смартфонамСегодня в 09:22

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И планшетам.

Всероссийскую перепись населения в 2020 году "подключат" к Всемирной паутине. Подать данные можно будет тремя способами: лично онлайн, с помощью специальных планшетов или традиционных бумажных бланков. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил 11 июля 2017 года на совещании, посвященном мероприятию.

Глава правительства обозначил грядущую перепись как "большое событие в жизни страны" - ее данные будут использованы при формировании бюджетов, составлении прогнозов и разработке госпрограмм, в том числе социальной поддержки, передает "Уралинформбюро".

Медведев поручил взять на вооружение опыт предыдущих переписей и учесть возникавшие ранее проблемы - данные опроса должны быть максимально полными и достоверными.

"Сегодня мы определим срок и дату проведения [переписи], обговорим некоторые организационные моменты и финансирование. Деньги на перепись в бюджете предусмотрены, но еще предстоит значительную часть этих денег освоить", - резюмировал премьер-министр.

По данным Росстата, перепись-2020 обойдется бюджету в 50 миллиардов рублей. В кампании планируется задействовать порядка 600 тысяч временных работников, каждый из которых получит около 16 000 рублей.

Ранее по теме:
Всероссийская перепись-2020 обойдется в 50 миллиардов

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