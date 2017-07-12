Средний размер кредита растет.

Россияне отдают 45% семейного бюджета на погашение ипотеки. В прошлом году граждане тратили на это 49% дохода, пишут "Известия" со ссылкой на Банк России.

Эксперты связывают сокращение расходов снижением банковских ставок. За год они уменьшились с 12,92 до 11,68%. Кроме того, специалисты отмечают рост благосостояния населения, передает "Уралинформбюро".

Любопытно, что средний размер ипотечного кредита вырос: в мае текущего года он составил 1,99 миллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в 2016 году.