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Россияне отдают за ипотеку 45% зарплатыСегодня в 09:35

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Средний размер кредита растет.

Россияне отдают 45% семейного бюджета на погашение ипотеки. В прошлом году граждане тратили на это 49% дохода, пишут "Известия" со ссылкой на Банк России.

Эксперты связывают сокращение расходов снижением банковских ставок. За год они уменьшились с 12,92 до 11,68%. Кроме того, специалисты отмечают рост благосостояния населения, передает "Уралинформбюро".

Любопытно, что средний размер ипотечного кредита вырос: в мае текущего года он составил 1,99 миллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в 2016 году.

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