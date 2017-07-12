Россияне отдают за ипотеку 45% зарплатыСегодня в 09:35
- Текст
Средний размер кредита растет.
Россияне отдают 45% семейного бюджета на погашение ипотеки. В прошлом году граждане тратили на это 49% дохода, пишут "Известия" со ссылкой на Банк России.
Эксперты связывают сокращение расходов снижением банковских ставок. За год они уменьшились с 12,92 до 11,68%. Кроме того, специалисты отмечают рост благосостояния населения, передает "Уралинформбюро".
Любопытно, что средний размер ипотечного кредита вырос: в мае текущего года он составил 1,99 миллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в 2016 году.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:55
Тюменцы готовы выпускать безвредный подсластитель
Первыми в России.Сегодня в 11:44
Екатеринбуржцев не пустят в Харитоновский парк
В предстоящую субботу.Сегодня в 11:42
Отток капитала из РФ достиг 14,7 миллиарда долларов
Увеличившись на 70%.Сегодня в 11:38
Градоначальникам раскроют гостайну
А за ее разглашение - снимут с поста.Сегодня в 11:22
Мать пермского Люцифера пыталась зарезать мужа
И его любовницу.Сегодня в 11:09
Каждый десятый российский учитель не знает русский язык
Чему учат детей?Сегодня в 10:59
Налог на люксовые автомобили пересмотрят
В большую сторону.Сегодня в 10:50
В России сократят расходы на питание зэков
На 15%.Сегодня в 10:33
В Рособрнадзоре усомнились в подлинности школьных медалей
В ряде регионов.Сегодня в 10:31
66 тысяч жителей Сургута смогут пройти диспансеризацию
Бесплатно.Сегодня в 10:25
В Екатеринбурге на Сортировке сгорел магазин
Продуктовый.Сегодня в 10:21
ВСМПО будет воспитывать специалистов с детского сада
Начиная с лего-турниров.Сегодня в 10:13
Зарплаты "в конвертах" потянули на 10 триллионов рублей
В год.Сегодня в 10:11
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.Сегодня в 09:50
Ямальцев от пожаров будут спасать старосты
Сельские.
Главные новости
- Сегодня в 10:11БорзОта свердловская
- Сегодня в 09:35Россияне отдают за ипотеку 45% зарплаты
- Сегодня в 08:23Чекисты нагрянули к Вексельбергу
- 11 июля в 20:02Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
- 11 июля в 17:01Корея официально стала главным партнером ИННОПРОМа-2018
Аналитика
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.
Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
Каменного века.
Куйвашев сказал: "Вкусно!"
И технологично.