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Ямальцев от пожаров будут спасать старостыСегодня в 09:50

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Сельские.

В отдаленных селах Ямало-Ненецкого автономного округа теперь могут назначать сельских старост. В регионе вступил в силу в силу соответствующий закон, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Староста – это ответственный за безопасность в поселении. Он будет следить за порядком и оповещать жителей об опасностях: пожарах, техногенных и природных катастрофах. Он же будет взаимодействовать с дежурно-диспетчерской службой и организовывать сельчан на борьбу со стихией.

В ближайшее время старосты появятся в населенных пунктах Ямала с численностью жителей до 30 человек. Сейчас в регионе насчитывается двенадцать сел, где живут десять ямальцев и восемь сел, где всего три жителя. Выбирать старост будут сами поселенцы.

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