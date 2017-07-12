Сельские.

В отдаленных селах Ямало-Ненецкого автономного округа теперь могут назначать сельских старост. В регионе вступил в силу в силу соответствующий закон, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Староста – это ответственный за безопасность в поселении. Он будет следить за порядком и оповещать жителей об опасностях: пожарах, техногенных и природных катастрофах. Он же будет взаимодействовать с дежурно-диспетчерской службой и организовывать сельчан на борьбу со стихией.

В ближайшее время старосты появятся в населенных пунктах Ямала с численностью жителей до 30 человек. Сейчас в регионе насчитывается двенадцать сел, где живут десять ямальцев и восемь сел, где всего три жителя. Выбирать старост будут сами поселенцы.