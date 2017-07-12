В ряде регионов.

Специалисты Рособрнадзора поставили под вопрос объективность качества школьного образования в тех регионах, где медаль получил каждый пятый выпускник.

По данным начальника управления ведомства Евгения Семченко, лидерами по количеству медалистов являются Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Число отличников в этих регионах в 2 раза превышает среднероссийский показатель. В Мордовии и Ставропольском крае от общего количества выпускников - 16% медалисты, в Краснодарском крае – 15,6%, в Ростовской области – 14,7%. При этом в среднем по России количество выпускников, окончивших школу с медалями, не превышает 10%.

В Свердловской области в 2017 году медали получили 1709 учащихся, из них 92 – в Екатеринбурге. Это чуть меньше 10% от общего числа выпускников, передает "Уралинформбюро".



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