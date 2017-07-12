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В России сократят расходы на питание зэковСегодня в 10:50

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На 15%.

В России к 2019 году планируется сократить расходы на питание заключенных с 19 до 16 миллиардов рублей. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу ФСИН РФ Геннадия Корниенко.

При этом руководитель службы отметил, что "рацион заключенных становится более или менее разнообразным".

Пресс-секретарь ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко считает, что сэкономить на питании, сохранив полноценное меню, позволит только уменьшение количества заключенных. "Эта цифра меняется существенно. Только в нашем регионе за 7 лет их стало меньше на 30%. Нормы же питания никто не сокращал и не планирует этого делать", – пояснил он в беседе с "Уралинформбюро".

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