Чему учат детей?

В России 10% школьных педагогов плохо знают русский язык, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью "Коммерсанту".

"Некоторая доля учителей по русскому языку, литературе и математике показывает невысокие результаты выполнения стандартных заданий. Например, 10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и грамматики, а 24,2% учителей математики не смогли решить уравнение (х—3)2=2|x—3|", — пояснил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В связи с этим в стране запускают новую модель оценки педагогов, передает "Уралинформбюро". Пилотный проект протестируют в 13 регионах. Если раньше аттестация учителей основывалась на формальных требованиях – так называемом портфолио, то сейчас педагогов ждут настоящие экзамены – проверка знаний предмета и методики его преподавания.

"Для предметной оценки мы разрабатываем соответствующие измерительные материалы, которые позволят выявить пробелы", - уточнил Кравцов.