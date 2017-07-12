Каждый десятый российский учитель не знает русский языкСегодня в 11:09
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Чему учат детей?
В России 10% школьных педагогов плохо знают русский язык, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью "Коммерсанту".
"Некоторая доля учителей по русскому языку, литературе и математике показывает невысокие результаты выполнения стандартных заданий. Например, 10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и грамматики, а 24,2% учителей математики не смогли решить уравнение (х—3)2=2|x—3|", — пояснил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
В связи с этим в стране запускают новую модель оценки педагогов, передает "Уралинформбюро". Пилотный проект протестируют в 13 регионах. Если раньше аттестация учителей основывалась на формальных требованиях – так называемом портфолио, то сейчас педагогов ждут настоящие экзамены – проверка знаний предмета и методики его преподавания.
"Для предметной оценки мы разрабатываем соответствующие измерительные материалы, которые позволят выявить пробелы", - уточнил Кравцов.
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