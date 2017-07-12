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Екатеринбуржцев не пустят в Харитоновский паркСегодня в 11:44

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В предстоящую субботу.

Харитоновский парк в Екатеринбурге будет закрыт для свободного посещения в предстоящую субботу, передает "Уралинформбюро".

Парк закроют вечером 14 июля и откроют только утром 16 июля. 15 числа на территории городского сада пройдет традиционный фестиваль "Усадьба JUZZ".

Попасть внутрь парка можно будет только за деньги. Организаторы предлагают приобрести билеты по цене 1600 рублей за штуку.

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