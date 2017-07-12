Как один из способов выживания.

Беспокойный ночной сон у пожилых людей является атавизмом эволюционного прошлого. В древности он был одним из механизмов выживания - не смыкавшее ночь глаз старшее поколение охраняло молодых соплеменников от хищников и врагов. К такому выводу пришли американские ученые. Материалы их исследования размещены в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает "Уралинформбюро".

В исследовании принимали участие представители африканского племени хадза. Они, как и древние люди, живут группами по 20-30 человек, занимаются собирательством и ложатся спать с заходом солнца.

С помощью умных часов ученые отслеживали их ритмы бодрствования. Оказалось, что здоровые представители племени очень редко все сразу крепко спят по ночам. Если такое и случается, то максимум на 15-20 минут. Чаще всего чутко спали и рано вставали именно пожилые люди.