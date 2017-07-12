×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бессонница преследует пожилых людей с древностиСегодня в 12:09

  • Текст

Как один из способов выживания.

Беспокойный ночной сон у пожилых людей является атавизмом эволюционного прошлого. В древности он был одним из механизмов выживания - не смыкавшее ночь глаз старшее поколение охраняло молодых соплеменников от хищников и врагов. К такому выводу пришли американские ученые. Материалы их исследования размещены в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает "Уралинформбюро".

В исследовании принимали участие представители африканского племени хадза. Они, как и древние люди, живут группами по 20-30 человек, занимаются собирательством и ложатся спать с заходом солнца.

С помощью умных часов ученые отслеживали их ритмы бодрствования. Оказалось, что здоровые представители племени очень редко все сразу крепко спят по ночам. Если такое и случается, то максимум на 15-20 минут. Чаще всего чутко спали и рано вставали именно пожилые люди.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×