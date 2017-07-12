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Поля Среднего Урала доверят "умным" тракторамСегодня в 12:25

Агробеспилотник разработали ученые УрГАУ и УрФУ.

Через три года на поля Свердловской области выйдут "умные" тракторы. Сельскохозяйственный беспилотник с искусственным интеллектом создала команда ученых из Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

"Это технологии будущего. С помощью трактора-беспилотника можно контролировать содержание питательных веществ в почве, ресурсосбережение, удобрения. Прямолинейный ход позволяет точно сеять и обрабатывать почву, без просевов и пустот. Это позволит повысить урожаи и рентабельность сельскохозяйственного производства", – рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Новая разработка позволяет решать различные сельхоззадачи без привязки к человеку. Пока машиной управляют при помощи пульта, в перспективе "рулить" трактором будет программа, обеспечивая оптимальную работу.

Чтобы вывести беспилотные тракторы на нивы свердловских хозяйств, необходимо провести полное картографирование полей и доработать компьютерное обеспечение. Это позволит наиболее точно обрабатывать территорию и отслеживать качество выполняемой работы.

Наладить производство умной агротехники разработчики планируют в течение трех лет. Ожидается, что уральский беспилотник обойдется в 3-5 раз дешевле импортных аналогов.

"Беспилотные тракторы для нашей области, конечно, новинка. Думаю, следующий шаг, который должны сделать студенты, – предложить производителям испытать машину в реальных условиях в полях. Теоретически – это может сэкономить трудозатраты. В любом случае, отрадно, что тема модернизации и инноваций в сфере АПК, которая находится под контролем главы региона Евгения Куйвашева, интересна нашей молодежи, а тем более молодым ученым. Это вселяет оптимизм и уверенность в успехе АПК в будущем", – заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ась? Сегодня в 14:07

игра в игрушечные тракторы. А если что-то пойдёт не так, кто этот сбесившийся трактор будет останавливать, если она на деревню попрёт? А трактористы где будут работать?

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