Виновата погода.

Российские работодатели недовольны снижением трудоспособности своих подчиненных на фоне холодного и дождливого лета. На падение производительности пожаловались около 27% руководителей. Такие данные озвучили эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для аналитического центра "АльфаСтрахование".

Специалисты опросили сотрудников HR-служб 85 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год. Снижение активности отмечено у менеджеров низшего и среднего звена. При этом в 2016 году подобных недовольств было значительно меньше (около 8%).

Сами сотрудники жалуются на отсутствие тепла и солнца, а также апатию, частые простуды, обострение хронических заболеваний и давящее чувство безысходности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахование".

Кроме того, Московская психологическая помощь населению объявила об увеличении обращений от жителей мегаполиса из-за холодного лета. В июне было зафиксировано 3,9 тысячи обращений, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Каждого пятого клиента гнетет дефицит общения, у каждого 8 - сложности в семье. Большинство во время консультации добавляют, что, помимо прочего, "лето не удалось", и это только добавляет проблем. Например, стало невозможно выехать на дачу или отправиться на длительные прогулки. Также в два раза выросло число тех, кто рассказывает психологам о суицидальных мыслях.

Эксперты считают, что климатические условия могут влиять на людей, склонных к депрессии или испытывающих упадок сил.

"В этом году, к сожалению, лето не радует нас теплом, серые, холодные дни отражаются на трудоспособности и эффективности работы, а неоправданные ожидания от летних дней настраивают на негативный лад. Мы рекомендуем в любом случае брать отпуск и отдыхать за любимыми делами: проводите время с близкими и родными, занимайтесь спортом, читайте книги или смотрите интересные фильмы. Все это позволит после возвращения на рабочее место почувствовать себя отдохнувшим и готовым к новым трудовым подвигам", - подчеркнул директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин.

Стоит отметить, что прогноз погоды остается безрадостным. По данным МЧС и Гидрометцентра, во второй половине лета жителей европейской части России ожидают ливневые дожди, возможны сильные грозы и даже смерчи.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.