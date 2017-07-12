На 3,5 месяца.

Движение транспорта на трассе А-153 Нытва – Кудымкар будет ограничено с 12 июля по 30 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро". Причина - ремонтные работы.

На участке дороги с 75 по 89 километр транспорт пустят по одной полосе. Поочередной пропуск транспортных средств будут контролировать регулировщики.

Рабочие заменят асфальтовое полотно, барьерные ограждения и знаки. Кроме того, будет выполнено укрепление обочин дороги и ремонт водопропускных труб.