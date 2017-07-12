До 6.

Менингитом в челябинском лагере "Олимпиец" заразились 6 детей, об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. Ведомство проводит эпидемиологическое расследование. Наиболее вероятным способом заражения специалисты называют воздушно-капельный.

Специалисты управления собрали пробы и организовали заключительную дезинфекцию. Свою проверку проводит и областная прокуратура.

В детском лагере считают, что дети заразились еще до приезда в "Олимпиец". "По итогам прошедших проверок надзорными органами предписаний о закрытии лагеря не выдано", - прокомментировали в администрации лагеря.