Для чиновника.

Правительство РФ решило наказывать должностных лиц штрафами за строительство в охраняемых природных зонах, передает "Уралинформбюро". Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму.

Документ предлагает дополнить статью 19.9 Кодекса об административных правонарушениях новой нормой. А именно - незаконное предоставление земельного, лесного участка или водного объекта на охраняемых природных территориях, а также выдача разрешения на ведение деятельности на них будет караться штрафами в размере от 40 до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года.

В настоящее время КОАП предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей за предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного или лесного участка либо водного объекта, которое в соответствии с законом не может быть удовлетворено.