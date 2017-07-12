На полтора месяца.

С 14 июля 2017 года в Екатеринбурге закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Токарей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, до 25 августа трест "Уралтрансспецстрой" будет ремонтировать мост, расположенный на отрезке между улицами Кирова и Плавильщиков.

Объезд организуют по четной стороне улицы Токарей.

Стоит отметить, что с 17 июля в столице Урала почти на три месяца перекроют улицу Фурманова на участке от Серова до Московской. До 7 октября Екатеринбургская теплосетевая компания будет там перекладывать тепломагистраль.