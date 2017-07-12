С подачи Минстроя.

Покупателям квартир в случае банкротства застройщика будут выплачивать компенсации. Их размер планируется рассчитывать исходя из площади жилья, но не более чем за 100 квадратных метров. Соответствующие поправки к закону о долевом строительстве подготовил Минстрой РФ, пишет "КоммерсантЪ".

Компенсационный фонд намереваются формировать за счет отчислений девелоперов. В первый год его работы взносы составят 1,2% от стоимости каждого договора. В дальнейшем, в зависимости от уровня финансовой устойчивости компаний, их размер может меняться, передает "Уралинформбюро".

Сегодня подобный механизм применяется Агентством по страхованию вкладов. В случае банкротства банка вкладчикам компенсируется до 1,4 миллиона рублей.