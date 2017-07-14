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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:22

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По версии "Уралинформбюро".

1. Адреналину захотелось...

На Пхукете 70-летний австралиец погиб, решив добавить в свою жизнь немного адреналина. Мужчина отправился кататься на парашюте за катером, но упал в море с высоты 30 метров и получил смертельные травмы. Все это произошло на глазах супруги пожилого экстремала - она снимал его полет на камеру.

2. С заботой о бюджетниках

Парламентарии Красноярского края подняли себе зарплату в два раза с заботой о бюджетниках. Новость об этом в саркастичной манере прокомментировал ведущий программы "Новое утро" телеканала ТВК Александр Смол.

Он похвалил депутатов и назвал их "красавцами". Без внимания не остался и глава Красноярского края Виктор Толоконский, подписавший решение об увеличении жалования прямо в тот же день.

3. "Скованные" одной цепью

Отдыхающие на одном из пляжей Флориды "выковали" живую цепь, чтобы спасти тонущую семью. Двух мальчиков 8 и 11 лет унесло от берега сильным течением, мать и бабушка бросились им на помощь, но не справились с потоком. Тогда почти 80 человек выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытащить тонущих на сушу. Операция по спасению семьи длилась более часа. Все закончилось хорошо, только бабушка мальчишек попала в больницу с сердечным приступом.

4. Учитель тоже человек

Канадский учитель Нэйтан Маршалл стал экспертом по подбрасыванию бутылки с водой с подачи учеников. Школьники настолько были увлечены данным трюком, что отвлекались на него и на уроках. В результате педагог был вынужден наложить на подкидывание бутылки табу.

Позже он сам попробовал сделать трюк, и понеслось... В конце учебного года Маршалл показал ученикам видеоподборку из своих "бутылочных" видео.

5. Странная "веревочка"

Трехрогий хамелеон Спайк впервые увидел льющуюся из крана воду и тут же решил вскарабкаться по струйке. Каково же было его разочарование, когда Спайк не смог ухватиться за "веревочку".

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