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Екатеринбургский путеводитель расскажет о привиденияхСегодня в 15:55

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И царских монетах.

В Екатеринбурге издан необычный путеводитель по знаковым местам города. По словам одного из авторов, архитектора Полины Ивановой, издание содержит раритетные снимки зданий и улиц уральской столицы, многие из которых неизвестны даже историкам.

Разработали путеводитель специалисты бюро "Группа архитектурных инициатив". Спонсировали выпуск Ассоциация строителей Урала, оргкомитет форума высотного строительства "Forum Russia 100+" и горожане. Искать редкие снимки авторам помогали сотрудники государственного архива Свердловской области, Свердловского областного краеведческого музея и музея истории Екатеринбурга.

Для удобства пользователей путеводителя город на его страницах разбит на 8 маршрутов, которые снабжены редчайшими снимками зданий, памятников и знаковых персон Екатеринбурга. Кроме того, изображения некоторых улиц представляют из себя цветную инфографику по принципу "как было — как стало". По мнению авторов, это поможет лучше проследить эволюцию городских пространств.

Отдельной "изюминкой" нового путеводителя станет антология "городских легенд", в том числе и мистических. Кроме того, авторы решили уделить внимание истории Екатеринбурга как главного "печатного станка" дореволюционной России. Как сообщил "Уралинформбюро" хранитель музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов, в XVIII - начале XIX веков в городе выпускали 80% всей медной монеты Российской империи.

Более подробная презентация путеводителя состоится в октябре 2017 года в рамках "Forum Russia 100+".

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