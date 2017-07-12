×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ледник весом 1 триллион тонн отправился в плаваниеСегодня в 16:38

  • Текст

От берегов Антарктиды.

На юго-западе Антарктиды откололся самый крупный из всех зарегистрированных айсбергов. По данным ученых Университета Суонси, его вес составляет порядка 1 триллиона тонн. Толщина ледяной глыбы примерно 200 метров, а площадь - свыше 5 800 квадратных километров (почти как Эстония).

Если гигантский айсберг ветром и течениями отнесет на север Антарктики, возникнет угроза судоходству. Однако специалисты надеются, что этого не произойдет, передает "Уралинформбюро".

За развитием трещины на леднике Ларсен С исследователи наблюдали более десяти лет. Это был последний из трех крупных "фрагментов", составлявших Шельфовый ледник Ларсена. Ларсен А и Ларсен В разрушились в 1995 и 2002 годах соответственно.

Ученые считают, что разлом на Ларсене С спровоцировали климатические изменения. За последние полвека на юго-западе Антарктики потеплело на 2,5 градуса.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×