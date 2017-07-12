От берегов Антарктиды.

На юго-западе Антарктиды откололся самый крупный из всех зарегистрированных айсбергов. По данным ученых Университета Суонси, его вес составляет порядка 1 триллиона тонн. Толщина ледяной глыбы примерно 200 метров, а площадь - свыше 5 800 квадратных километров (почти как Эстония).

Если гигантский айсберг ветром и течениями отнесет на север Антарктики, возникнет угроза судоходству. Однако специалисты надеются, что этого не произойдет, передает "Уралинформбюро".

За развитием трещины на леднике Ларсен С исследователи наблюдали более десяти лет. Это был последний из трех крупных "фрагментов", составлявших Шельфовый ледник Ларсена. Ларсен А и Ларсен В разрушились в 1995 и 2002 годах соответственно.

Ученые считают, что разлом на Ларсене С спровоцировали климатические изменения. За последние полвека на юго-западе Антарктики потеплело на 2,5 градуса.