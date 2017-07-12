Из областного бюджета.

В Екатеринбурге фасад Областной клинической больницы №2 обновят к ЧМ-2018 за счет региональной казны. На эти цели предполагается потратить более 3,5 миллиона рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Подрядчик должен будет демонтировать облицовочную плитку, восстановить штукатурку и покрасить наружные стены.

Ранее мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на приведение в порядок фасадов четырех многоквартирников: Крауля, 6, Московская, 26а, Татищева, 14, Крылова, 35.

Всего чиновники уральской столицы планируют облагородить 2 065 фасадов. Сначала они заявили, что деньги на эти цели придется выделить собственникам. В противном случае их будут штрафовать. После поднявшейся волны недовольства сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб сказал, что за средствами на обновление фасадов городские власти будут обращаться в региональный фонд капремонта.

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