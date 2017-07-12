Фасад екатеринбургской ОКБ№2 подготовят к ЧМ за 3,5 миллиона рублейСегодня в 17:43
- Текст
Из областного бюджета.
В Екатеринбурге фасад Областной клинической больницы №2 обновят к ЧМ-2018 за счет региональной казны. На эти цели предполагается потратить более 3,5 миллиона рублей. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок, передает "Уралинформбюро".
Подрядчик должен будет демонтировать облицовочную плитку, восстановить штукатурку и покрасить наружные стены.
Ранее мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на приведение в порядок фасадов четырех многоквартирников: Крауля, 6, Московская, 26а, Татищева, 14, Крылова, 35.
Всего чиновники уральской столицы планируют облагородить 2 065 фасадов. Сначала они заявили, что деньги на эти цели придется выделить собственникам. В противном случае их будут штрафовать. После поднявшейся волны недовольства сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб сказал, что за средствами на обновление фасадов городские власти будут обращаться в региональный фонд капремонта.
Ранее по теме:
Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга ищут в фонде капремонта
Деньги на "футбольные" фасады Екатеринбурга попросят у Москвы
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:26
Ханты-Мансийск потратит 433 миллиона на 2 километра дороги
И 1,5 года работ.Сегодня в 18:07
Японцы пообещали вернуться на Средний Урал
После теплого приема на ИННОПРОМе.Сегодня в 17:57
Томинское месторождение выдаст первую руду в 2018 году
По плану.Сегодня в 17:57
После ливней Екатеринбург утонет в смоге
До пятничного вечера.Сегодня в 17:43
Фасад екатеринбургской ОКБ№2 подготовят к ЧМ за 3,5 миллиона рублей
Из областного бюджета.Сегодня в 17:31
Прокурор потребовала для убийцы Немцова пожизненный срок
Приговор огласят 13 июля.Сегодня в 17:28
Свердловское СУ СКР возглавил Алексей Невгад
Временно.Сегодня в 17:26
На Южном Урале начался суд по делу о подмене детей
В роддоме.Сегодня в 17:19
На Южном Урале готовят распродажу "областных" свинарников
И иной недвижимости.Сегодня в 17:15
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?Сегодня в 17:09
В Югре железнодорожников будут судить за сожжение коллеги
Им грозит пожизненное.Сегодня в 17:08
"Автомобилист" начнет новый сезон КХЛ с выезда в Магнитогорск
Первая домашняя игра – 1 сентября.Сегодня в 17:07
Свердловских пассажиров пересадят на минские электробусы
Работающие без "шума и пыли".Сегодня в 16:55
Погубивший семью в ДТП свердловчанин предстанет перед судом
Ему грозит 9 лет.Сегодня в 16:41
Экс-директор тюменского "Водоканала" отделался "условкой" за взятку
В 1,8 миллиона.
Главные новости
- Сегодня в 17:28Свердловское СУ СКР возглавил Алексей Невгад
- Сегодня в 17:15Свердловская область "зарылась" в собаках
- Сегодня в 15:57Силовики нагрянули с обысками к советнику главы МУГИСО
- Сегодня в 14:42Пилот AirCanada едва не устроил крупнейшую авиакатастрофу
- Сегодня в 10:11БорзОта свердловская
Аналитика
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.
Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке
Каменного века.