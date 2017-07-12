До пятничного вечера.

На ближайшие два дня Екатеринбург затянет смогом. Из-за слабого ветра и практически полного отсутствия осадков в городском воздухе будут накапливаться вредные примеси.

До 20.00 14 июля неблагоприятные метеоусловия будут наблюдаться по всей Свердловской области, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Небесная канцелярия решила дать Среднему Уралу небольшую передышку. 13-15 июля в регион придет 26-градусная жара, а затяжные ливни превратятся в кратковременные дожди.

По данным синоптиков, за первую декаду июля на головы свердловчан вылилась месячная норма осадков. На Екатеринбург только за июнь обрушилось 52 миллиарда литров воды - полторы месячной нормы.

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