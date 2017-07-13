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Сертификат на маткапитал получили 255 тысяч свердловских семейСегодня в 08:31

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68% уже воспользовались деньгами.

За 10 лет в Свердловской области сертификат на материнский капитал получили 255 тысяч семей. 68% из них уже обратились за распоряжением средствами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда России.

Самое популярное применение материнского капитала – улучшение жилищных условий. На это деньги потратила 151 тысяча свердловских семей. Также отделения ПФР приняли 17 тысяч заявок на оплату обучения детей и 106 заявок для перевода средств на накопительную пенсию матери.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.

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