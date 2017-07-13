Под Лениным не нашли уранаСегодня в 08:38
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В Зауралье.
Общественники Курганской области бьют тревогу: в Звериноголовском районе может исчезнуть уникальная роща, выполненная в виде надписи "Ленину 100 лет". Об этом на своей странице в Facebook написал коммунист Сергей Еремин.
По его словам, в этом месте (между поселками Труда и знамя и Звериноголовский) находится месторождение урана, разработка которого грозит уничтожением "всему живому в Зауралье, в том числе, знаменитой роще".
"Роща попадает в отведённую зону для разработок и подлежит вырубке, а для коммунистов, всех советских, да и просто хороших людей - это будет равносильно сносу Мавзолея в Москве!", - уверен общественник.
В пресс-службе уранового холдинга "АРМЗ", который получил право пользования этого участка недр, заявление общественника назвали "ложью и бредом". "Урана нет ни под этой рощей, ни рядом с ней. Более того, даже если бы уран был, по лицензии, выданной предприятию, мы бы не имели права добывать его там", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель службы по связям с общественностью холдинга Юрий Мурашко. По его мнению, общественники таким образом "пиарятся на стратегически важном не только для предприятия, но и для страны объекте".
Гигантская зеленая надпись "Ленину 100 лет" - одна из самых оригинальных достопримечательностей Зауралья. Эта роща, высаженная в 1967 году в 130 километрах к югу от Кургана, видна даже из космоса. Длина надписи – 600 метров, а высота букв – 80. На создание рощи ушло около 40 тысяч сосен, которые за полвека подросли.
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"а для коммунистов, всех советских, да и просто хороших людей" - бойтесь людей, гласящих мы - народ. А мавзолей давно пора перенести уже, не по-христиански это, не по-православномуответить
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