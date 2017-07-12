И 1,5 года работ.

На строительство дороги в центре Ханты-Мансийска мэрия потратит 433 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской администрации.

Четырехполосная дорога по улице Дзержинского соединит центр города и объездную трассу. В зону прокладки шоссе попал жилой дом и здание "Станции юных техников". Земельный участок выкупили у собственника, СЮТ "переселили" в межшкольный комбинат, а оба здания снесли.

Инженерные и тепловые сети уже перенесены. В ближайшее время строители приступят к укладке асфальта. За этим последует прокладка пешеходных дорожек, установка освещения, озеленение придорожной зоны. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2018 года.