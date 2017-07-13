Прокуратура ищет не пришедших за деньгами работников НТЗТИСегодня в 09:01
- Текст
Большая част долга погашена.
Свердловская прокуратура разыскивает сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), которые не приходят за зарплатой.
По состоянию на вечер 12 июля 2017 года, большая часть задолженности погашена. 122 рабочим перевели более 9 миллионов рублей. В настоящее время сотрудники прокуратуры обзванивают тех, кто еще не пришел за выплатами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Как ранее сообщалось, рабочие НТЗТИ не получали зарплату с весны 2016 года. В общей сложности руководство завода задолжало 195 сотрудникам завода около 13 миллионов рублей. Работники обратились с жалобой к президенту РФ. Владимир Путин во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года передал обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Сразу после этого правоохранительные органы начали разбираться в вопиющей ситуации.
Из-за волокиты, допущенной при расследовании дела о невыплате зарплаты рабочим НТЗТИ, 12 июля отстранили от должности главу СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина. Следователи центрального аппарата проводят служебную проверку.
Ранее по теме:
Главу свердловского СУ СКР отстранили из-за тагильской "борзоты"
Куйвашев решит проблемы с выплатой зарплат в Свердловской области
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:44
Белый дом "посмеялся" над импичментом Трампу
Из-за вмешательства в "российское" дело.Сегодня в 11:41
В Асбесте женщину били головой об асфальт
Около магазина.Сегодня в 11:29
Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%
Но не для екатеринбуржцев.Сегодня в 11:25
Грязные "воспоминания" с "Нашествия" расфасовали по банкам
И выставили на продажу.Сегодня в 11:23
Тюменцы хранят средства на капремонт в 7 банках
Туда стекаются деньги с 379 домов.Сегодня в 11:18
Екатеринбургский "Мадрид" заговорит по-китайски
Его арендовала челябинская турфирма.Сегодня в 10:57
Сдерживание тарифов ЖКХ обойдется Южному Уралу в 1,2 миллиарда
Рост составит всего 3,9%.Сегодня в 10:52
Военные курсы "спасут" студентов вузов от призыва
В армию.Сегодня в 10:40
Бульвары Екатеринбурга оформят по-чикагски
По польскому проекту.Сегодня в 10:32
В Тюменской области заработал новый логистический комплекс
Отгрузка товара уже началась.Сегодня в 10:05
В Южноуральске 12-летний мальчик допился до реанимации
В больницу – после бурной ночи.Сегодня в 09:53
Попавшийся на взятке челябинский следователь арестован на 2 месяца
До 10 сентября.Сегодня в 09:41
В Поднебесной выявили свыше 30 тысяч коррупционеров
За полгода.Сегодня в 09:38
Экс-сотрудника свердловского ГУФСИН будут судить за взятку
В 3 миллиона рублей.Сегодня в 09:37
В Москве умерла первая исполнительница "Черного кота"
Тамара Миансарова.
Главные новости
- Сегодня в 11:29Тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%
- Сегодня в 10:40Бульвары Екатеринбурга оформят по-чикагски
- Сегодня в 09:01Прокуратура ищет не пришедших за деньгами работников НТЗТИ
- Сегодня в 08:38Под Лениным не нашли урана
- 12 июля в 19:03Что в первый класс готовит Сергин?
Аналитика
Что в первый класс готовит Сергин?
Своей поправкой.
Свердловская область "зарылась" в собаках
Что делать с Шариками?
БорзОта свердловская
Путин уехал, а она осталась.