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Нью-Йорк спустит 32 миллиона долларов на войну с крысамиСегодня в 09:18

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И мусором.

Популяцию крыс в Нью-Йорке необходимо сократить на 70%. На эти цели мэр города Билл Де Блазио готов потратить 32 миллиона долларов в дополнение к существующей программе, передает АВС News.

Настоящую войну грызунам объявят в южной части Манхеттена (в том числе в Чайна-тауне и Ист-вилладже), северной части Бруклина и на юго-западе Бронкса, сообщает "Уралинформбюро".

В этих районах зацементируют полы в цокольных этажах, на что потратят свыше 16 миллионов долларов. Вместо проволочных урн установят цельнометаллические, а также несколько сотен аппаратов для спрессовывания отходов, которые крысы не смогут открыть. Для горожан введут новые правила утилизации мусора и установят строго определенные часы для выноса мешков с отходами на обочину для вывоза.

По данным ученых, 3 года назад в Нью-Йорке насчитывалось порядка двух миллионов крыс. Однако в народе бытует мнение, что их в разы больше - примерно по одной на каждого жителя 8-миллионного города.

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