В больницу – после бурной ночи.

В Южноуральскую городскую больницу с диагнозом "отравление токсическими веществами и алкоголем" попал 12-летний мальчик. Ребенка доставили в реанимацию утром 12 июля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

К 13 июля врачи вывели ребенка из состояния интоксикации и перевели в детское отделение.