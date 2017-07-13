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В Южноуральске 12-летний мальчик допился до реанимацииСегодня в 10:05

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В больницу – после бурной ночи.

В Южноуральскую городскую больницу с диагнозом "отравление токсическими веществами и алкоголем" попал 12-летний мальчик. Ребенка доставили в реанимацию утром 12 июля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

К 13 июля врачи вывели ребенка из состояния интоксикации и перевели в детское отделение.

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