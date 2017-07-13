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Военные курсы "спасут" студентов вузов от призываСегодня в 10:52

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В армию.

В гражданских вузах появятся специальные военные курсы, окончив которые молодые люди получат военные специальности рядового или сержантского состава и не будут призываться в армию. Соответствующий законопроект подготовили Минобороны и Минобрнауки, пишут "Известия".

После выпуска из вуза окончившие спецкурсы смогут по собственному желанию продолжить военную службу или подписать контракт о переводе в активный резерв. В случае необходимости - например, во время стихийных бедствий или боевых действий - резервистов призовут "под ружье", а каждый год им придется проходить сборы - для поддержания навыков. В качестве "пряника" обещают специальные денежные выплаты.

Сегодня военная подготовка в гражданских вузах ведется в учебных военных центрах, которые готовят кадровых офицеров-контрактников, и на военных кафедрах (факультетах военного обучения), где обучают офицеров запаса, передает "Уралинформбюро".

По мнению экспертов, нововведение благоприятно отразится на обороноспособности страны.

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