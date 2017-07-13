И выставили на продажу.

Грязь с площадки музыкального фестиваля "Нашествие", прошедшего в Тверской области 7-9 июля 2017 года, выставили на продажу.

На сайте бесплатных объявлений любой желающий может за 1000 рублей приобрести себе пол-литра жижи, передает "Уралинформбюро". "В долгие, серые, трудовые будни это то, что будет возвращать вас в мир позитивных впечатлений и эмоций", - обещает продавец.

В этот раз организаторы шоу не учли погодный фактор. Тысячи посетителей фестиваля под проливным дождем размесили поле так, что по нему не могли проехать даже внедорожники. Чтобы выбраться из грязевого плена, приходилось за отдельную плату прибегать к помощи тракторов. Позже на подмогу подоспели сотрудники МЧС, которые бесплатно вытаскивали увязших в жиже.

"Нашествие в этом году под лозунгом - пережить!!" - пишут в соцсетях побывавшие на фестивале екатеринбуржцы и постят "грязные" фотографии.



Фото: Евгений Попов, "ВКонтакте"



Фото: Евгений Попов, "ВКонтакте"