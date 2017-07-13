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Самолетных дебоширов оставят без "крыльев"Сегодня в 12:21

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И внесут в "черный список".

Пассажирам, учинившим дебош на борту авиалайнера, не будут продавать билеты на самолет. Соответствующую поправку в Гражданский кодекс 12 июля 2017 года приняла в первом чтении Госдума РФ, передает "Уралинформбюро".

Авиакомпании смогут отказать в продаже проездного человеку, включенному в "черный список".

Ранее парламентарии приняли во втором чтении изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ведение реестра опасных для общества пассажиров. Включать в список планируется в течение 30 дней после вынесения решения суда о наказании за правонарушение на борту.

Купить билет на самолет дебоширы смогут, но только если возвращаются в РФ из такого места, откуда можно выбраться лишь на самолете, если направляются к месту лечения и обратно, сопровождают инвалида к месту лечения либо едут на похороны родственника.

При этом ранее Госдума ввела уголовную ответственность для дебоширов почти на всех видах транспорта.

Одним из последних инцидентов на борту авиалайнера стало избиение пьяным мужчиной бортпроводницы рейса Екатеринбург - Симферополь. В отношении 48-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное по статье "Хулиганство".

Ранее по теме:
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