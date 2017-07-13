Марийский НПЗ провел учения по ликвидации разлива нефтепродуктовСегодня в 12:28
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Аварию устранили в рекордные сроки.
Марийский НПЗ (входит в Группу компаний "Новый Поток") провел аварийно-спасательные учения. Мероприятие состоялось совместно с департаментом экобезопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.
По легенде учений предстояло ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов из цистерны объемом 5 000 кубометров. Было задействовано 25 человек и 5 единиц техники, включая пожарную машину и специализированный насос-нефтесборщик на базе КамАЗа. Потушив возгорание нефтепродуктов, спасатели отыскали пострадавших, оказали им первую медпомощь и госпитализировали.
По итогам мероприятия нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) завода и спасательная служба департамента экобезопасности, природопользования и защиты населения Республики показали отличный результат – с последствиями условной аварии справились за 3 часа, что в два раза быстрее установленного норматива.
Группа компаний "Новый Поток" была учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями (Оренбургская область).
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