На авторынке Екатеринбурга спросом пользуются "старушки"Сегодня в 13:27
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Привлекают ценой.
Во втором квартале 2017 года жители Екатеринбурга активнее всего интересовались автомобилями старше 7 лет, средняя цена которых - 337 000 рублей. На такие объявления пришлось 67% запросов от пользователей из уральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" аналитики "Avito Авто".
По 13% запросов пришлось на машины возрастом 4-5 лет при средней цене 767 000 рублей и возрастом 6-7 лет по цене 610 000 рублей. 7% пользователей портала из Екатеринбурга интересовали машины до трех лет по цене 1,04 миллиона рублей.
Отмечается также, что у желающих приобрести подержанную машину растет выбор: за последние 3 месяца количество объявлений о продаже автомобилей выросло на 9% по сравнению с первым кварталом этого года. Средняя стоимость машин в Екатеринбурге выросла на 12% и составила 539 000 рублей. Это на 19% выше средней цены по УрФО (452 000 рублей).
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