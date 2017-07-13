Привлекают ценой.

Во втором квартале 2017 года жители Екатеринбурга активнее всего интересовались автомобилями старше 7 лет, средняя цена которых - 337 000 рублей. На такие объявления пришлось 67% запросов от пользователей из уральской столицы, сообщили "Уралинформбюро" аналитики "Avito Авто".

По 13% запросов пришлось на машины возрастом 4-5 лет при средней цене 767 000 рублей и возрастом 6-7 лет по цене 610 000 рублей. 7% пользователей портала из Екатеринбурга интересовали машины до трех лет по цене 1,04 миллиона рублей.

Отмечается также, что у желающих приобрести подержанную машину растет выбор: за последние 3 месяца количество объявлений о продаже автомобилей выросло на 9% по сравнению с первым кварталом этого года. Средняя стоимость машин в Екатеринбурге выросла на 12% и составила 539 000 рублей. Это на 19% выше средней цены по УрФО (452 000 рублей).