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На Ямале нашли захоронение возрастом 3000 летСегодня в 15:46

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Принадлежащее древним рыбакам.

Исследователи археологического памятника Салехард-4 обнаружили захоронение бронзового века. Оно датируется приблизительно десятым веком до нашей эры и относится к атлымской культуре. Более точно возраст захоронения позволит определить радиоуглеродный анализ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Пока ученые могут достоверно сказать только то, что останки принадлежат взрослому. Половую принадлежность установить сложно из-за плохой сохранности скелета. По уцелевшим зубам археологи надеются получить информацию о рационе питания и возрасте древнего уральца.

При погребении тело было завернуто в бересту и уложено на спину головой на северо-восток. При умершем был точильный камень, а в ногах стоял керамический сосуд.

"Атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа атлымское захоронение встречается впервые", - отметила руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Ольга Тупахина.

По ее словам, захоронение принадлежит древним рыбакам и охотникам. Атлымцы жили мобильными группами. Постоянно перемещались, не задерживаясь долго в одном месте. Чаще всего они двигались на юг, реже – на север. Большинство из известных атлымских памятников, как и Салехард-4, являются многослойными и содержат артефакты бронзового века и средневековья.

Археологический памятник Салехард-4 находится в нескольких километрах от столицы ЯНАО в устье реки Полуй. Он был открыт в 2009 году, но только этим летом там были впервые проведены археологические исследования. Исследователи обнаружили артефакты эпохи бронзы и раннего средневековья, а также три пустых захоронения.

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