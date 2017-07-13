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Узбек отправился в Крым на плоту из пластиковых бутылокСегодня в 16:29

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"Моряка" выловили пограничники.

53-летний мужчина пытался переплыть через Керченский пролив в Крым на плоту, собранном из досок и пластиковых бутылок. Однако ему помешали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму, передает "Уралинформбюро".

Нарушителем пограничного режима оказался 53-летний узбек, имеющий российское гражданство. По словам мужчины, он в 2012 году начал путешествие из Саратовской области в Крым, снявшись перед этим с регистрационного учета по месту жительства. Пройдя через Ставрополье и Кубань, в порту Кавказ он сделал плот из досок и пластиковых бутылок и отправился на противоположный берег Керченского пролива. В миле от берега его обнаружили пограничники.

Как сообщает пресс-службы пограничного управления, мужчине вынесли предупреждение по ч.1 ст.18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации).

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