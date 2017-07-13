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Уральские волонтеры отправятся на XXIX Всемирную зимнюю универсиадуСегодня в 18:57

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В Красноярск.

Екатеринбург стал четырнадцатым городом, где будут готовить волонтеров для XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. Соглашение о сотрудничестве между исполнительной дирекцией мероприятия и департаментом молодежной политики Свердловской области было подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Подобное взаимодействие позволит поднять уровень подготовки и проведения универсиады до соответствующего требованиям Международной федерации студенческого спорта и международных спортивных федераций.

"2017 год объявлен главой региона Евгением Куйвашевым Годом добровольцев. И молодежь Свердловской области активно включена в волонтерскую деятельность. Уверена, свердловские волонтеры будут работать на красноярской универсиаде на самом высоком уровне", – отметила директор регионального департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Всего уральцам предстоит направить в Красноярск около 50 волонтеров. В целом на XXIX Всемирной зимней универсиаде будут заняты 1100 добровольцев.

"В функции волонтерского центра входит не только набор волонтеров, но и информирование студентов, жителей Екатеринбурга о том, что состоится такое значимое мероприятие, о том, какие виды спорта будут там представлены, о самом Красноярске, в котором пройдет универсиада", - рассказал и.о. директора исполнительной дирекции зимней Универсиады-2019 Денис Бранчуков.

Опыта уральским волонтерам не занимать. Они успешно показали себя на XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013 в Казани, XXII Зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских играх в Сочи, сопровождали работу международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017.

Более 200 человек готовятся помогать участникам первого Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями, еще 90 волонтеров отправятся в Сочи для работы на Всемирном фестивале молодежи и студентов. А впереди их ждет Чемпионат мира по футболу 2018 года.

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