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"Газпром добыча Ямбург" поможет очистить остров ВилькицкогоСегодня в 18:26

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Предоставив финансовую помощь.

"Газпром добыча Ямбург" участвует в проекте по очистке острова Вилькицкого от промышленного мусора, который скопился там со времен существования Советского Союза. Компания уже выделила "Российскому центру освоения Арктики" 1 миллион рублей по программе благотворительной деятельности. Проект реализован в рамках Года экологии в России и ПАО "Газпром".

Остров Вилькицкого находится в Карском море, территориально он относится к Тазовскому району ЯНАО. 13 июля туда отправились 15 волонтеров в составе научно-исследовательской экспедиции. Группу сопровождает представитель МЧС России, ответственный за безопасность добровольцев, в том числе при встрече с "хозяевами" острова – белыми медведями.

"Добраться туда возможно только вертолетом при хорошей погоде или водным транспортом летом, – говорит директор Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников. – Не менее сложно доставить туда оборудование".

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", сейчас эти вопросы решены. Для экологической экспедиции закуплены электрогенераторы, печи, питание. В планах исследователей – подготовить места для проживания, реконструировав старую метеостанцию.

После обустройства ученые намерены взять пробы воды, грунта, измерить уровень радиации. Работы продлятся до 27 июля.

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