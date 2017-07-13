12 мест вакантны.

Общественный совет при областном Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия расширяет свои ряды. Как сообщили "Уралинформбюро" представители ведомства, в составе Совета теперь будет не 6, а 12 членов.

Первый состав Совета был сформирован осенью 2016 года. Изменения в региональном законодательстве потребовали его реформы. Половину членов совета выдвинет Общественная палата Свердловской области - из своего состава и списка экспертов. Три члена будут представлять НКО и общественные объединения - их отберут на конкурсной основе. Остальных назначит руководитель Управления.

Цель работы Совета — контроль за деятельностью Управления, повышение прозрачности и открытости его работы. Члены Совета имеют право участвовать в проведении совместных с Управлением мероприятий, инициировать общественные экспертизы правовых актов ведомства, помогать в антикоррупционной работе и оценивать эффективность госзакупок, осуществляемых от имени Управления.

Потенциальные члены Совета должны соответствовать несложному списку требований: быть старше 18 лет, являться гражданами РФ, постоянно проживать на территории Свердловской области, иметь опыт работы по профилю деятельности Управления. Федеральные, региональные и муниципальные чиновники, как и представители государственной гражданской службы, не могут быть избраны в члены Совета.