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Уралуправтодор ищет виновных в "смыве" трассы в ПрикамьеСегодня в 18:29

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Под подозрением плотина.

ФГУ "Уралуправтодор" выясняет причины размыва трассы Пермь-Екатеринбург 7 июля. Есть основания считать, что дорогу "снесла" сброшенная вода с плотины на пруду в ЗАТО "Звездный". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе компании.

Если дорожники получат доказательства этого, они обратятся в суд за возмещением ущерба. Сейчас ЧП разбирает специальная комиссия.

В начале июля в Пермском крае и Свердловской области шли проливные дожди. 7 июля из-за размыва произошло обрушение моста через Юг на 36-м километре трассы Пермь-Екатеринбург. Восстановить проезд Уралуправтодор планирует к 20 июлю. Временно движение организовано в объезд через село Бершеть.

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