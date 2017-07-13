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Свердловчане варят щи с "золотой" капустойСегодня в 20:03

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И картошкой.

В июне 2017 года вилок капусты обходился свердловским хозяйкам в 2,4 раза дороже, чем год назад. Средняя стоимость белокочанной капусты выросла с 26,3 до 62,6 рубля за килограмм. Такие данные приводятся в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Картофель с июня 2016 года подорожал с 27,3 до 48,5 рубля за килограмм (+77,8%). В полтора раза - до 42,2 рубля выросла цена килограмма лука-репки. Стоимость моркови за год увеличилась до 46,6 рубля (+12,9%). Меньше всего прибавила свекла - 3,8%, подорожав до 43 рублей за килограмм, передает "Уралинформбюро".

В Екатеринбурге цены на овощи выросли куда ощутимее. За полгода капуста стала дороже на 270%, картофель - на 144,5%, лук - на 93%, морковь - на 56%, а свекла - на 83%.

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