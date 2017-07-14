Барак Обама поддерживает.

В ряде городов США прошли митинги в поддержку принципа "сетевой нейтральности". Он означает, что интернет-провайдеры должны одинаково предоставлять доступ ко всему интернет-контенту, пишет Life.ru.

К акциям присоединились популярные в США порноактрисы Надя Стайлз, Алекс Ченс и Мерседес Каррера. Они поддержали позицию митингующих посредством видеоролика, в котором снялись в привычном для себя виде - полностью обнаженными.

В настоящее время по решению властей и провайдеров доступ к порнографии разрешен лишь тем, кто заплатили за максимальную скорость интернет-канала. Участники митингов потребовали запретить блокировать контент, ускорять или замедлять передачу данных с определенных веб-сайтов.

Следует отметить, что помимо порноактрис против существующих ограничений высказался и бывший президент США Барак Обама, заявивший, что именно Интернет способствует повышению уровня жизни людей, а также имеет важнейшее значение для экономики страны, передает "Уралинформбюро".