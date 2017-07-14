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В Шри-Ланке слон уплыл в море на 9 мильСегодня в 08:48

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И был спасен военными.

Патруль ВМС Шри-Ланки наткнулся в открытом море на плывущего слона. Необычная встреча произошла утром 11 июля в девяти милях от берега в районе города Коккилай, пишет Washington Post.

Изможденное животное удерживалось на плаву, дыша через высоко поднятый хобот.

Военные развернули масштабную спасательную операцию: к патрульному катеру присоединились еще 2 судна и команда водолазов военно-морского флота. Обвязав слона веревками, они отбуксировали его к берегу, где передали сотрудникам департамента дикой природы, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы ВМФ Шри-Ланки, слон попал в быстрину, пересекая лагуну Коккилай, и его унесло в открытое море. Спасение гиганта можно назвать чудесным, считают военные.

Между тем эксперты отмечают, что слоны по праву считаются лучшими пловцами среди млекопитающих и подготовлены к длительным заплывам немногим хуже человека.


Видео: Washington Post

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