Ущерб - на миллионы.

Специалисты регионального Россельхознадзора подключились к проверке ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" под Нижним Тагилом. Ранее прокуроры уличили предприятие в загрязнении почв фекалиями.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе свердловского Россельхознадзора, бизнесмены без разрешительных документов выкопали траншею для слива животноводческих стоков. При этом они не подготовили проект рекультивации. Специалисты выявили загрязнение 977 гектаров земли нитратным азотом, цинком и медью. Ущерб оценивается в миллионы рублей.

Сотрудники ведомства направили материалы проверки в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру для привлечения ООО "Агрокомплекс "Горноуральский" к административной ответственности и взыскания ущерба.

Стоит отметить, что ранее после многочисленных жалоб жителей свердловская прокуратура проводила проверку свинокомплекса. Надзиратели заявляли, что вода в расположенной неподалеку реке Лая и подземных источниках перенасыщена кишечной палочкой - нормы превышены в 1000 раз.

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