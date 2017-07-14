И грозы.

В свердловских лесах "поперли" грибы, и любители тихой охоты с нетерпением ждут выходных. Теплая и относительно сухая погода будет им только на руку.

14-16 июля по всему Среднему Уралу пройдут небольшие дожди, местами прогремят грозы. Однако будет даже жарко - до плюс 25 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге воздух прогреется чуть меньше. Столбики термометров поднимутся до 24 градусов выше нуля. Гроза прогремит в пятницу, а вот в субботу и воскресенье будет накрапывать время от времени.

Стоит отметить, что до вечера 14 июля в столице Урала сохранятся неблагоприятные метеоусловия, заставляющие горожан дышать смогом.