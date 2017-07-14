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В Италии запущен в эксплуатацию мобильный сервис геолокации, которым бесплатно могут воспользоваться туристы и местные жители, сообщает "Уралинформбюро".

Благодаря усилиям правительства удалось добиться от местных операторов связи доступа до Wi-Fi для того, чтобы не заблудиться на улицах Рима, Флоренции, Милана и многих других итальянских городов к северу от столицы страны.

Для пользования сервисом, который также позволит купить билеты на поезд онлайн, нужно будет загрузить приложение wifi.italia.it из Google Play или App Store. Подробности можно узнать на одноименном сайте.