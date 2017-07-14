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Власти Екатеринбурга перекроили программу "Столица"Сегодня в 11:19

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От строительства трамвайных веток пришлось отказаться.

В Екатеринбурге серьезно переиначили программу "Столица", которая работает до 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии, передает "Уралинформбюро".

Согласно документу, в 2018 году власти рассчитывают проложить всего 4,7 километра дорог, а не 7,6 как планировали ранее. В 2019 году чиновники вообще не намерены тянуть ни одной дороги, хотя изначально говорилось о 4,7 километра. В последующие годы госслужащие, наоборот, наращивают объемы. В 2020 году будет построено 14,27 километра дорог, в 2021 году - 24,12 километра, в 2022 году - 16,27 километра.

Протяженность прокладки новых трамвайных путей в 2019 и 2020 годах сократилась с 7,7 километра и 5,3 километра соответственно до нуля. В 2021 году планируется проложить 5,3 километра, в 2022 году - вновь ни одного.

Программа подразумевает финансирование на более чем 18,4 миллиарда рублей. Из них 1,2 миллиарда будет получено из бюджета города, 16,6 миллиарда - из областной казны, 586,5 миллиона выделит Москва.

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