На 1,5 недели.

В Екатеринбурге на 1,5 недели закроют движение возле Центрального стадиона - по переулку Пестеревскому на участке от Московской до Верх-Исетского бульвара . Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в течение 17-26 июля ЗАО "Строительное управление - 21" будет заниматься реконструкцией участка.

Стоит напомнить, что переулок Пестеревский дорожники обновляли в прошлом году в рамках подготовки к ЧМ-2018.

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