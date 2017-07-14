Банкиров и айтишников.

В первой половине 2017 года самой популярной вакансией в Свердловской области оказался менеджер по продажам. Именно таких специалистов искали 43% работодателей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе HeadHunter.

На втором месте по востребованности сотрудники банковской отрасли (21%), на третьем - IT-специалисты (12%).

В целом количество вакансий увеличилось на 1%. При этом значительно сократилось число предложений работы в науке (-41%), сфере управления персоналом (-36%) и для административного персонала (-31%). Клиенты стали более разборчивы и требовательны к бизнесу, поясняют в HeadHunter.

Больше вакансий стало для специалистов автобизнеса, сферы "добыча сырья" и госслужбы.

Тренд "продажников" фиксируется и среди ищущих работу (18% резюме). Также в тройку лидирующих отраслей вошли подработка для начинающих специалистов (13%) и производство (8%).

Общее количество резюме за январь - июнь 2017 года выросло на 3%. Значительнее всего - в таких сферах, как "Рабочий персонал" (42%), "Государственная служба" (39%) и "Спортивные клубы" (37%).

Труднее всего получить работу на госслужбе, где на одно место претендуют 18 человек. А вот консультантов явный недобор - 4 человека на 10 вакансий.