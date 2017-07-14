ГК "Орион" запускает "Первый вегетарианский" телеканал в РоссииСегодня в 13:18
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С 25 июля.
Новый тематический лайфстайл-канал "Первый вегетарианский" не имеет аналогов на российском рынке. Держателем телеканала является компания "Макс Медиа", входящая в состав группы компаний "Орион". С 25 июля новинка станет доступна всем абонентам спутникового телевидения "Телекарта". Для Группы "Первый вегетарианский" станет седьмым телеканалом собственного производства.
"Первый вегетарианский" — это уникальный познавательно-развлекательный телеканал, посвященный вегетарианству и здоровому образу жизни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".
Сетка вещания телеканала формируется из трех восьмичасовых блоков. В первый год вещания в эфир выйдут 250 часов оригинального контента в формате высокой четкости: 40% составляет контент собственного производства, 30% — закупной (фильмы о природе, животных, экологии), 30% — от российских и зарубежных партнеров телеканала.
Аудитория канала "Первый вегетарианский" не ограничивается исключительно вегетарианцами, он рассчитан на тех, кто неравнодушен к вопросам здорового образа жизни и бережного отношения к природе. В эфире представлены программы и документальные фильмы о вкусной и здоровой еде; о жизни знаменитых вегетарианцев; интервью с авторитетами вегетарианского сообщества; беседы с врачами и физиологами о влиянии вегетарианства на организм, в том числе и детей; о полноценном и сбалансированном рационе при переходе на вегетарианство; о философии и других духовных аспектах вегетарианства; о жизни на природе вне больших городов.
Телеканал будет включен во все базовые пакеты спутникового телевидения "Телекарта" и станет доступным для более чем трехмиллионной аудитории абонентов. Кроме того, "Орион" планирует дистрибутировать телеканал в сетях кабельных операторов с совокупной потенциальной аудиторией более 10 млн. абонентов.
Евгения Абрамсон, директор телекомпании "Макс Медиа": «Мы приобрели богатый опыт в создании интересных, полезных, познавательных и развлекательных программ для самой разной аудитории. Согласно открытым источникам в России порядка 4% населения являются сторонниками вегетарианства. Данные по численности адептов здорового образа жизни разнятся, ориентировочно это 10-15% населения. Таким образом, потенциальная аудитория телеканала "Первый вегетарианский" в России более 25,5 млн. человек. Работая над созданием телеканала, у нас была возможность опираться не только на статистику и теоретические знания, но и на личный опыт: в команде проекта есть убежденные вегетарианцы. Мы надеемся, что идеи и ценности, которые мы хотим донести, найдут отклик у широкого круга зрителей".
"На российском телевидении сегодня нет ни одного специализированного телеканала о вегетарианстве. Поэтому, уверена, что появление "Первого вегетарианского" будет воспринято абонентами положительно, учитывая возрастающий интерес в нашей стране к здоровому образу жизни. Еще до его официального запуска об этом наглядно свидетельствует уровень интереса аудитории к страницам телеканала в социальных сетях. Мы планируем осуществить дистрибуцию "Первого вегетарианского" по максимальному кругу операторов, вещающих на территории РФ", - отметила программный директор ГК "Орион" Светлана Борисова.
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