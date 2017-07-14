В Свердловской области формируют общественные советыСегодня в 18:06
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По новым правилам.
На Среднем Урале приступили к формированию общественных советов при исполнительных органах власти. Соответствующая работа проводится в 14 ведомствах. Вся информация об отборе кандидатов размещена на официальном сайте Общественной палаты Свердловской области.
Как сообщил "Уралинформбюро" секретарь Палаты Сергей Полыганов, новый порядок формирования общественных советов прописан в региональных документах.
"В декабре у нас появился закон об общественном контроле, к нему вышло постановление №331 от 12 мая об утверждении типового положения общественных советов. Там появилась норма, аналогичная федеральной, по формированию общественных советов. Общественные советы при исполнительных органах власти на 50% формируются от Общественной палаты, 25% назначает министр, 25% выбирает конкурсная комиссия от представителей общественных организаций, НКО. Любой гражданин может подать заявку так, как ему удобно: через исполнительный орган власти или через Общественную палату", - пояснил Полыганов.
Согласно требованиям, все кандидаты должны быть не младше 18 лет, являться гражданами РФ, проживать на территории Свердловской области, иметь опыт общественной работы, также они не должны быть представителями власти.
"Обязательно отсутствие конфликта интересов. Об этом говорил президент на последнем госсовете. В этой части мы полностью выполняем поручение президента, формируем общественные советы из активных жителей", - добавил Полыганов.
В новом составе советы будут работать в течение трех лет. Те советы, у которых еще не подошел срок переизбрания, переформировываться по новым правилам пока не будут.
"Например, при Минжкх совет у нас сформирован всего год назад. Смысла его распускать нет. Министр принял решение о том, что пока совет будет работать в прежнем составе. По новому принципу он будет формироваться через полтора года", - отметил собеседник агентсва.
Первым на Среднем Урале будет сформирован общественный совет при региональном министерстве социальной политики. Принимать заявки от потенциальных кандидатов там будут до 31 июля.
Стоит отметить, что общественные советы - это один из механизмов сотрудничества общества и власти. Решения советов носят рекомендательный характер.
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